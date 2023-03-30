В Венесуэле проходит громкий судебный процесс над чиновниками

Новости Венесуэлы. В Венесуэле проходит громкий судебный процесс по делу о коррупции. На скамье подсудимых – более 20 человек, которых обвиняют во взятках и злоупотреблении служебным положением. Среди них – высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и даже сенатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам прокурора, задержанных будет еще больше, в том числе и среди руководства крупной нефтегазовой компании. Ранее президент страны Николас Мадуро пообещал, что будет беспощадно бороться с коррупцией, проникшей во все сферы, даже такие стратегически важные для Венесуэлы, как нефтегазовая промышленность.