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В Венесуэле проходит громкий судебный процесс над чиновниками

30 марта 2023 08:15
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле проходит громкий судебный процесс по делу о коррупции. На скамье подсудимых – более 20 человек, которых обвиняют во взятках и злоупотреблении служебным положением. Среди них – высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и даже сенатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле проходит громкий судебный процесс над чиновниками-1

По словам прокурора, задержанных будет еще больше, в том числе и среди руководства крупной нефтегазовой компании. Ранее президент страны Николас Мадуро пообещал, что будет беспощадно бороться с коррупцией, проникшей во все сферы, даже такие стратегически важные для Венесуэлы, как нефтегазовая промышленность.

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# Коррупция # Николас Мадуро # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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