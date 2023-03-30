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Польские силовики отработали действия по противостоянию мигрантам

30 марта 2023 08:29
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Новости Польши. В духе демократической Европы. В Польше полиция и военные провели специальные учения, на которых отрабатывались действия для борьбы с беженцами, противостояние группам людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики отработали действия по противостоянию мигрантам-1

Щиты, дубинки, замыкание в кольцо – так гостеприимное европейское государство готовится встречать тех, кто потерял на родине все и остро нуждается в убежище и защите. К слову, Польша была среди тех стран, которые обещали иностранцам кров и помощь. Однако отношение к беженцам очень быстро изменилось. Сегодня в ЕС готовы тратить миллиарды евро, лишь бы остановить поток зарубежных гостей.

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# Военные учения # Фотофакт

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