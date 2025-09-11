В Латвии проходят комплексные военные учения с участием войск НАТО

И без того непростую обстановку вдоль государственных границ накалило решение Варшавы перебросить к рубежам Беларуси и России около 40 тысяч военных. Об этом сообщили в польском Министерстве обороны. Это, считают в ведомстве, должно стать адекватным ответом на предстоящие учения «Запад-2025».

В Министерстве обороны прибалтийской страны назвали их самыми масштабными маневрами года. И, похоже, это действительно так. Учебные бои будут вести более 12 тысяч военнослужащих всех родов войск вооруженных сил как Латвии, так и представителей США, Эстонии и Литвы. Полигоном станет практически вся территория балтийской республики, включая города и деревни, так как международный контингент будет отрабатывать совместные действия во время уличных боев. Заодно проведут мобилизационные учения, в ходе которых проверят способность служб привлечь в армейские ряды мирных граждан.

Цель всей этой неоправданной военной активности все та же, и ее не скрывают ни в латвийском Министерстве обороны, ни в НАТО – отработка совместных действий при отражении пресловутой агрессии с востока. Наверное, поэтому власти Латвии решили превратить свою страну в неприступную крепость. Агрессия мнимая, а вот затраты на ее отражение вполне реальные. В укрепление границы власти уже вложили почти миллиард евро. Но и этого оказалось мало. Правительство республики запросило у ЕС на эти цели дополнительные деньги. Остается добавить, что, по словам премьера, в этом году Рига потратит на оборону 4 % ВВП, а в 2026 году она намерена довести данный показатель до 5 %.