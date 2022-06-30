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В Латвии ожидают усиление кризиса. Правительство уже готовит сценарий топливного коллапса

30 июня 2022 10:32
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Новости Беларуси. В Латвии ожидают усиление энергетического кризиса. В том, что это произойдет совсем скоро, у властей, похоже, не осталось сомнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии ожидают усиление кризиса. Правительство уже готовит сценарий топливного коллапса-1

Тяжелые времена не просто ждут, к ним начали активно готовятся. Министерство экономики страны совместно с газовыми компаниями проведут масштабные учения, где отработают действия при топливном коллапсе. Они начнутся в начале июля и продлятся несколько дней. В них задействуют и предприятия-потребители. Их будут учить работать при таких условиях, при которых работать невозможно. Как объяснил министр экономики, в нынешней ситуации страна должна быть готова ко всем сценариям, даже самым мрачным. А именно – к полному прекращению подачи газа.

# Кризис в ЕС # Илзе Индриксоне # Новости Латвии # Фотофакт

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