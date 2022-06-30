Виноваты ливни. Колумбийцы стали жертвами экологической катастрофы

Его улицы окутали едкие и вонючие облака токсичной пены. Она проникла даже в дома, выгнав их обитателей на улицы. Отчаявшиеся люди обратились за помощью к экстренным службам, которым еще не доводилось сталкиваться с такой ситуацией. Пожарные решили спасти жителей, прибив ядовитые облака водой. Эксперты говорят, что виной всему прошедшие ливни. Они залили городскую канализацию, которая находится далеко не в идеальном состоянии. Вода, попав в сточные воды, и вызвала химическую реакцию, давшую такой неожиданный эффект.