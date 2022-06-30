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Виноваты ливни. Колумбийцы стали жертвами экологической катастрофы

30 июня 2022 07:43
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Новости Колумбии. Жертвами экологической катастрофы стали жители небольшого колумбийского городка Соача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виноваты ливни. Колумбийцы стали жертвами экологической катастрофы-1

Его улицы окутали едкие и вонючие облака токсичной пены. Она проникла даже в дома, выгнав их обитателей на улицы. Отчаявшиеся люди обратились за помощью к экстренным службам, которым еще не доводилось сталкиваться с такой ситуацией. Пожарные решили спасти жителей, прибив ядовитые облака водой. Эксперты говорят, что виной всему прошедшие ливни. Они залили городскую канализацию, которая находится далеко не в идеальном состоянии. Вода, попав в сточные воды, и вызвала химическую реакцию, давшую такой неожиданный эффект.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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