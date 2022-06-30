Прямой эфир

Лучше бы не спрашивали. У американцев решили узнать, гордятся ли они своей страной

30 июня 2022 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Крупнейший в США институт по изучению общественного мнения (так называемый Институт Гэллапа) решил узнать, гордятся ли американцы своей страной. И, как говорится, лучше бы не спрашивали. Результаты повергли в шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучше бы не спрашивали. У американцев решили узнать, гордятся ли они своей страной-1

Положительно ответили на этот вопрос лишь 38 % жителей страны. Это самый низкий показатель за всю историю проведения исследования. Предыдущий антирекорд составил 42 %. А 4 % и вовсе сказали, что гордиться нечем. Быть американцем, по их мнению, не такая уж и честь. Такой печальный результат социологи объясняют усталостью от рекордно высокой инфляции. Экономической ситуацией в стране сейчас недовольны более 80 % жителей США. И ждать от них другого ответа было бы, мягко говоря, неразумно.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Литве достигла 20,5%. В июле она станет ещё выше
30 июня 2022 07:17

Инфляция в Литве достигла 20,5%. В июле она станет ещё выше

Каждый день гибнут гектары посевов. Засуха в Италии уничтожает урожай
29 июня 2022 17:20

Каждый день гибнут гектары посевов. Засуха в Италии уничтожает урожай

Байден: мы разместим дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии
29 июня 2022 17:19

Байден: мы разместим дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии