В Лиссабоне экоактивисты перекрыли центр города. Демонстранты требуют сократить лов рыбы

В Лиссабоне, где проходит конференция ООН по океану, многотысячная колонна демонстрантов перекрыла центр города. Митингующие требовали от политиков и бизнесменов прекратить добычу полезных ископаемых в морях и сократить лов рыбы. По мнению активистов, рыболовные компании в стремлении получить прибыль варварски относятся к животному миру океанов, оставляя после себя безжизненное пространство. Что касается самой конференции ООН, то экоактивисты не верят, что ее участники смогут что-то изменить. Так как занимаются болтовней, а не реальными делами.