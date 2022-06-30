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В Лиссабоне экоактивисты перекрыли центр города. Демонстранты требуют сократить лов рыбы

30 июня 2022 07:33
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Новости Португалии. В Португалии прошли многочисленные акции протеста экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиссабоне экоактивисты перекрыли центр города. Демонстранты требуют сократить лов рыбы-1

В Лиссабоне, где проходит конференция ООН по океану, многотысячная колонна демонстрантов перекрыла центр города. Митингующие требовали от политиков и бизнесменов прекратить добычу полезных ископаемых в морях и сократить лов рыбы. По мнению активистов, рыболовные компании в стремлении получить прибыль варварски относятся к животному миру океанов, оставляя после себя безжизненное пространство. Что касается самой конференции ООН, то экоактивисты не верят, что ее участники смогут что-то изменить. Так как занимаются болтовней, а не реальными делами.

# Акции протеста # Фотофакт

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