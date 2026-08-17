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В Латвии ограничили продажу гранул для печей

17 августа 2026 07:50
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В Латвии ограничили продажу гранул для печей. В «одни руки» отпускают не более 30 мешков. В зимние морозы этого хватит, чтобы отопить дом только на несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии ограничили продажу гранул для печей-2

В некоторых городах пеллеты вовсе исчезли с полок. Опыт прошедшей зимы научил жителей заботиться об отоплении домов заранее. В январе‑феврале поставки задерживались на полтора‑два месяца, и люди оставались без тепла. Теперь многие пытаются закупиться впрок. Власти уверяют, что гранул в стране произвели в 10 раз больше, чем в прошлом году. Однако основное количество уходит на экспорт. Активно скупает пеллеты Польша – даже по ценам выше средних по ЕС. В итоге перед новым отопительным сезоном в Латвии подорожали все виды твердого топлива. Ценники на дрова, гранулы и брикеты увеличились наполовину.

# Новости Латвии # Латвия

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