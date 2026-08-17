Прямой эфир

Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции

17 августа 2026 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под давлением радикальной оппозиции Тбилиси прекратил поставки бензина в Абхазию, которые шли через местного посредника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции-2

С июля в Абхазии наблюдаются перебои с топливом: на заправках – очереди, продажа ограничена, а цена на бензин по альтернативным каналам выросла. Власти республики ищут новые источники поставок, но ситуация остается напряженной. Проблему усугубляют логистические сложности с поставками из России – они не покрывают потребности региона.

# Новости Грузии

Другие новости рубрики

Все новости
Затяжная засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству Германии
17 августа 2026 07:02

Затяжная засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству Германии

Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии
17 августа 2026 06:34

Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц
16 августа 2026 19:35

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц