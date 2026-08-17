Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции

Под давлением радикальной оппозиции Тбилиси прекратил поставки бензина в Абхазию, которые шли через местного посредника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С июля в Абхазии наблюдаются перебои с топливом: на заправках – очереди, продажа ограничена, а цена на бензин по альтернативным каналам выросла. Власти республики ищут новые источники поставок, но ситуация остается напряженной. Проблему усугубляют логистические сложности с поставками из России – они не покрывают потребности региона.