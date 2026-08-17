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Затяжная засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству Германии

17 августа 2026 07:02
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Засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству юга Германии. Полностью погибли посадки свеклы и картофеля, а урожай пшеницы и рапса окажется ниже среднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затяжная засуха наносит серьезный урон сельскому хозяйству Германии-2

Эксперты прогнозируют сокращение сбора зерна на 3 миллиона тонн, убытки фермеров достигнут 600 миллионов евро. Существенные потери ожидаются также по сое, кукурузе и другим культурам. Из-за нехватки кормов животноводы вынуждены избавляться от скота. При этом государство не оказывает поддержку, ссылаясь на дефицит бюджета.

# Германия

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