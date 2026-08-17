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Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии

17 августа 2026 06:34
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Крупнейший в истории Бельгии лесной пожар охватил заповедник От‑Фань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии-2

За сутки площадь возгорания удвоилась и достигла трех тысяч гектаров. Из опасной зоны эвакуированы 600 человек. В тушении участвуют вертолеты из Нидерландов и самолеты из резерва Евросоюза. Распространению огня способствует сильный ветер, а смог накрыл юго‑восточные регионы Бельгии.

# Бельгия

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