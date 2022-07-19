В Латвии кризис в здравоохранении: в стране не хватает врачей

Новости Латвии. Дефицит врачей и избыток пациентов. В Латвии кризис в здравоохранении. Об этом рассказала руководитель Ассоциации сельских семейных врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас многие латвийцы не могут получить бесплатное лечение от государства и вынуждены сами платить за медицинские услуги. Пока что самым доступным является анализ крови. Однако даже он будет бесплатным только до осени. Потом государство не сможет выделять на это деньги. Кроме того, из-за нехватки персонала многие услуги приходиться ждать длительное время.