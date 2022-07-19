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Немецкие СМИ: дефицит газа может привести к чрезвычайной ситуации

19 июля 2022 06:57
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Новости Германии. В Германии дефицит газа может привести к чрезвычайной ситуации. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие СМИ: дефицит газа может привести к чрезвычайной ситуации-1

В стране переходят на жесткую экономию газа. В некоторых регионах начали позже включать фонари. Власти предлагают также отключить светофоры, а в некоторых школах будет предписана максимальная температура в помещениях – она составит 21 градус. А на случай холодной зимы в ФРГ готовят пункты обогрева – это бывшие ковидные центры.

Кризис отразится и на производстве. Как заявил представитель Ассоциации химической промышленности ФРГ, страна больше не сможет производить некоторые виды продукции. Так как газа будет либо недостаточно, либо его стоимость будет слишком высока. По мнению правительства Германии, в стране проблема с газом сохранится вплоть до 2024-го, а цены увеличатся в три раза.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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