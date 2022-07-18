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Матеуш Моравецкий объявил, что в Польше закончился уголь

18 июля 2022 14:29
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Новости Польши. Угля больше нет. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши.  В стране возникли серьезные проблемы с поставками. До недавнего времени Варшава закупала уголь в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Матеуш Моравецкий объявил, что в Польше закончился уголь-1

Но после запрета польским госкомпаниям сказали заказывать его в Колумбии, Индонезии и других странах. Однако на это нужно время и намного больше денег. Кроме того, оставшиеся запасы угля в Польше стоят очень дорого. В среднем цена за тонну превышает 700 долларов. И это несмотря на то, что власти подписали закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь за 200 долларов. Эту меру выполняет только один склад. Правда, там продают тонну за 620 долларов. Как сказал сам премьер-министр Польши: компании просто не хотят сотрудничать. Оно и понятно. В нынешних условиях многие пытаются выжить и хоть как-то сохранить свой бизнес.

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# Экономический кризис # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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