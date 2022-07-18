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Содержать украинских беженцев дорого – решили в Грузии и перестали обеспечивать их жильём

18 июля 2022 14:58
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Грузия больше не может помогать украинским беженцам. Одну из соответствующих программ будут закрывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Тбилиси с начала августа беженцев перестанут обеспечивать жильем, так как расходы на такую поддержку постоянно растут.

Содержать украинских беженцев дорого – решили в Грузии и перестали обеспечивать их жильём-1

Грузия уже потратила почти 5 миллионов долларов на несколько тысяч украинцев. Как сообщили местные власти, вместо программы расселения беженцам будут выдавать деньги. Каждый месяц семья будет получать около 100 долларов и еще 15 на человека дополнительно. Вместе с этим в Тбилиси выразили надежду на взносы от международных организаций и ООН.

# Беженцы # Фотофакт

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