Содержать украинских беженцев дорого – решили в Грузии и перестали обеспечивать их жильём

Грузия больше не может помогать украинским беженцам. Одну из соответствующих программ будут закрывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Тбилиси с начала августа беженцев перестанут обеспечивать жильем, так как расходы на такую поддержку постоянно растут.

Грузия уже потратила почти 5 миллионов долларов на несколько тысяч украинцев. Как сообщили местные власти, вместо программы расселения беженцам будут выдавать деньги. Каждый месяц семья будет получать около 100 долларов и еще 15 на человека дополнительно. Вместе с этим в Тбилиси выразили надежду на взносы от международных организаций и ООН.