В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков

Тяжелые задачи вынуждена решать Латвия. Она сейчас бьется в тисках финансовых проблем. В принятом бюджете на будущий год расходы запланированы в размере 17 миллиардов евро. В то время как доходная часть составит чуть более 14 миллиардов. Но правительство нашло очень удачный, на его взгляд, выход из ситуации. Один из них – сэкономить на медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для начала принято решение сократить бригады скорой помощи. Службе грозят увольнения. Это довольно болезненное решение, прежде всего для простых латвийцев, должно оставить в бюджете лишь около 1,5 миллиона евро.

И при этом оставить людей без экстренной помощи. В местных СМИ уже публикуют историю, как из-за нехватки экипажей не смогла вовремя приехать бригада врачей, из-за чего погиб пациент с инфарктом. Этот случай вызвал возмущение в обществе, тем более все понимают, что он может повториться.