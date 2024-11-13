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В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков

13 ноября 2024 17:19
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Тяжелые задачи вынуждена решать Латвия. Она сейчас бьется в тисках финансовых проблем. В принятом бюджете на будущий год расходы запланированы в размере 17 миллиардов евро. В то время как доходная часть составит чуть более 14 миллиардов. Но правительство нашло очень удачный, на его взгляд, выход из ситуации. Один из них – сэкономить на медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков-2

Для начала принято решение сократить бригады скорой помощи. Службе грозят увольнения. Это довольно болезненное решение, прежде всего для простых латвийцев, должно оставить в бюджете лишь около 1,5 миллиона евро.

И при этом оставить людей без экстренной помощи. В местных СМИ уже публикуют историю, как из-за нехватки экипажей не смогла вовремя приехать бригада врачей, из-за чего погиб пациент с инфарктом. Этот случай вызвал возмущение в обществе, тем более все понимают, что он может повториться.

В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков-4

Зато на чем правительство Латвии не собирается экономить, так это на военных расходах. На фоне дефицита бюджета министр обороны громко заявил, что армия скоро получит из Испании партию бронетехники. И на это будет потрачено 250 миллионов евро. Вот такой у властей взгляд на обеспечение безопасности граждан – пушки важнее медицины.

# Латвия # Кризис в ЕС

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