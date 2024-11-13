В Латвии хотят сэкономить бюджет за счёт сокращения медиков

Тяжелые задачи вынуждена решать Латвия. Она сейчас бьется в тисках финансовых проблем. В принятом бюджете на будущий год расходы запланированы в размере 17 миллиардов евро. В то время как доходная часть составит чуть более 14 миллиардов. Но правительство нашло очень удачный, на его взгляд, выход из ситуации. Один из них – сэкономить на медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для начала принято решение сократить бригады скорой помощи. Службе грозят увольнения. Это довольно болезненное решение, прежде всего для простых латвийцев, должно оставить в бюджете лишь около 1,5 миллиона евро.
И при этом оставить людей без экстренной помощи. В местных СМИ уже публикуют историю, как из-за нехватки экипажей не смогла вовремя приехать бригада врачей, из-за чего погиб пациент с инфарктом. Этот случай вызвал возмущение в обществе, тем более все понимают, что он может повториться.
Зато на чем правительство Латвии не собирается экономить, так это на военных расходах. На фоне дефицита бюджета министр обороны громко заявил, что армия скоро получит из Испании партию бронетехники. И на это будет потрачено 250 миллионов евро. Вот такой у властей взгляд на обеспечение безопасности граждан – пушки важнее медицины.