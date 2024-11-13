Переизбрание Шольца на пост канцлера поддерживают лишь 6% немцев
В Германии зреет серьезный кризис – и экономический, и политический. Страна, которую многие называют европейским флагманом, скатывается в пучину безвластия. Правящая коалиция рассыпалась как карточный домик, показав свою несостоятельность. Теперь канцлер Олаф Шольц лихорадочно думает, как выкрутиться из этой ситуации, не вылетев при этом с политического поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача непростая, если не сказать невыполнимая. Хотя бы потому, что, как считают эксперты, вряд ли он переживет декабрьский вотум доверия. Серьезным испытанием станут и предстоящие 23 февраля досрочные выборы правительства. Возможно, он и сможет заручиться поддержкой некоторых политиков и партий, но вот рассчитывать на доверие народа ему не приходится. Голосовать за него еще раз немцы не будут. Об этом говорят опубликованные сегодня в немецких СМИ результаты соцопроса.
И его результаты для Олафа Шольца оказались убийственными. Как выяснилось, видеть его вновь на посту канцлера Германии хотят лишь 6 % жителей страны. Оставшееся подавляющее большинство обвиняет его в том, что он провалил работу на всех направлениях – экономика, социальная и внешняя политика. И еще один очень примечательный факт, ярко иллюстрирующий правительственный кризис, – почти 30 % немцев вообще считают, что никто из ныне существующих политиков не достоин должности канцлера. И им вообще не за кого голосовать.