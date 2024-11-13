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МИД РФ: ответ на разрешение Украине бить вглубь России будет разрушительным

13 ноября 2024 14:31
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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию в британских СМИ о намерении Лондона и Парижа получить для Киева разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены говорить с действующим президентом Штатов Джо Байденом о разрешении производить ракетные удары по РФ. Политики выражают надежду получить одобрение от Белого дома до момента вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Как объяснила Захарова, если Киев получит подобное разрешение, то Москва будет расценивать это как «фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией». Ответ, как сообщила дипломат, «будет неминуемым и разрушительным для них».
 

# Международная политика # Мария Захарова # Эмманюэль Макрон # Дональд Трамп # Кир Стармер

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