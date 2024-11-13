В МИД Литвы заявили, что намерены заняться пропагандой среди белорусов

На самых дальних окраинах Евросоюза в совсем не независимой Литве решили по обыкновению и, очевидно, по проторенной дорожке снова не оставить без внимания электоральную кампанию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс, причем официальный, в лице главы Министерства иностранных дел заявил, что намерен заняться пропагандой среди белорусов. И для этого в своей столице они собираются открыть специальный центр. Глава внешнеполитического ведомства надеется, что этот центр будет играть ключевую роль в распространении информации и наращивании потенциала в области прав человека. Тем самым господин Ландсбергис намерен помочь народу Беларуси – «построить процветающее будущее своей страны».

При этом в МИД Литвы подчеркнули, что все вышеперечисленное является долгосрочным приоритетом внешней политики Вильнюса. Ну кто бы сомневался, что наши соседи, а точнее их недальновидные политики, «пекутся» о будущем нашей страны!

В этой ситуации хочется лишь добавить, что литовским властям неплохо бы было обратить внимание на, в кавычках, «процветание» собственного народа. А еще на долгую перспективу задуматься – почему многие молодые литовцы стремятся покинуть свою страну в поисках лучшего будущего. Это ведь тоже к вопросу о «процветании».