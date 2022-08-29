В Латвии авиационная отрасль под угрозой из-за нехватки запчастей

Новости Латвии. В Латвии под угрозой оказалась авиационная отрасль. В стране не хватает запчастей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние два года цепочки поставок в авиаиндустрии сильно усложнились. На это сначала влиял коронавирус, а потом санкционные ограничения.

Теперь борьба за детали стала намного ожесточеннее, чем раньше. На каждую из доступных запчастей претендуют до 10 авиакомпаний. И как считают эксперты, такая проблема будет актуальна еще минимум 2-3 года. Вдобавок к этому авиация сталкивается и с резким ростом цен на топливо и нехваткой персонала.