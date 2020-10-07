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В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение

07 октября 2020 10:33
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Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение-1

Частично сожжены и разграблены золотые рудники Джеруй. Под контроль анонимной группы лиц перешел единственный в стране завод, который занимается очисткой золота от примесей.

В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение-4

Захвачено самое крупное в республике угольное месторождение. По утверждению местных СМИ, отношение к этому имеют организованные преступные группировки.  

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# Акции протеста # Фотофакт

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