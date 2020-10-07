В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение

Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частично сожжены и разграблены золотые рудники Джеруй. Под контроль анонимной группы лиц перешел единственный в стране завод, который занимается очисткой золота от примесей.