В Кыргызстане захвачено самое крупное угольное месторождение

Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Частично сожжены и разграблены золотые рудники Джеруй. Под контроль анонимной группы лиц перешел единственный в стране завод, который занимается очисткой золота от примесей.
Захвачено самое крупное в республике угольное месторождение. По утверждению местных СМИ, отношение к этому имеют организованные преступные группировки.
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