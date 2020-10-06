Кто стоит за протестами в Бишкеке?

Некоторые эксперты уже указали на схожесть ночных событий Минска в августе и октябрьского Бишкека. По их словам, разница лишь в том, что в Бишкеке власть произнесла слово «переговоры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоило президенту страны сообщить о предстоящем диалоге с оппозицией, как толпа немедленно пошла на штурм резиденции. А тут еще и внезапно подключившийся, знакомый белорусам польский Telegram-канал. Кто под копирку пишет сценарии «цветных революций»? Разбиралась Ксения Худолей.

Вот он – переломный момент кыргызской революции. Очередной, третий по счету. Недовольные выборами вышли на площадь. Сначала мирно, потом с коктейлями Молотова на спецназ, да с остервенением на Белый дом. И все за одну ночь. Нет чувства дежавю?

А утром Бишкек проснулся в уже привычной политмясорубке. Привычной с 2005-го, когда президентская карусель начала раскручиваться. Акаев, Бакиев, Атамбаев. Поисковые строки смело выдают приговоры экс-президентам – «свергнут», «бежал» и многие еще совсем не президентские глаголы. Ослабла страна на фоне перманентных революций.

Такую историю пару месяцев назад «цветными буквами» пытались вписать и в белорусскую летопись. Помните, как заактивничали Telegram-политики, интернет-эксперты и всевозможные «кто-то»? Идентичная веб-арава ну совершенно случайно стала набирать аудиторию в Кыргызстане. Способы, призывы, даже слог – совпадает все. Здесь, как в детской забаве – найди 10 отличий.

Вот каналы-близнецы белорусских и кыргызских «дружинников». Давайте, мол, охранять теперь города.

Эту белую ленту мы уже где-то видели.

Уважаемые горожане, у нас у всех есть печальный опыт предыдущих революций, когда были нападения на частную собственность, поэтому мы решили создать Telegram-канал и призываем всех присоединиться. В случае нападений будем вместе, сообща держать связь, выезжать на места, защищать частную собственность.

Мы уже где-то видели вежливых протестующих на лавках без «лаптей» и непонятную субстанцию Координационного совета тоже припоминаем. Только финал у истории идейной борьбы разнится. Белорусский переворот застрял у ворот или даже на подходе к ним. Кыргызский – теперь уж, кажется, надолго застрянет во внутриполитической неразберихе. Или все-таки внешней? Дзермант: события в Беларуси, Закавказье и Кыргызстане следует рассматривать как попытку разжечь противостояние в Евразии

Повалить государственность Беларуси оказалось куда сложнее. И вот почему. Этой ночью для кыргызской оппозиции был нажат спусковой крючок. Президент Жээнбеков заявил о возможности переговоров. Демонстранты по-джентельменски ответили штурмом Дома правительства. Вот и договорились. Политолог из Сербии: Лукашенко часто говорил о многовекторности внешней политики, и на Западе понимали это как слабость

И тут нельзя обойти вниманием минутную слабость польских координаторов. Разочарование в нерадикальности белорусской оппозиции и короткую фразу «Как у них получилось без цветов?» быстро скрыли. Уже утром наши митингующие снова стали «невероятными», но осадочек-то остался.