На улицах Бишкека появились мародёры, а Нацбанк приостановил работу сектора. Что происходит в Кыргызстане?

Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. За два дня протестов пострадали свыше 750 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницах с травмами находятся 218 человек. Семь – в тяжелом состоянии. В стране, без преувеличения, царит политический хаос. Под влиянием протестующих ЦИК аннулировал результаты парламентских выборов. Проведение повторных – пока под большим вопросом.

Нуржан Шайлдабекова, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики: Проведение повторных выборов – это, конечно, очень сложно. Упирается в финансы, потому что сейчас, после завершения дня голосования, – мы используем автоматические считывающие урны, они должны где-то находиться – мы видим, что во многих регионах сейчас происходят вот такие смены власти на местах и нет вот такой легитимной власти, которая взяла бы на себя ответственность за сохранность нашего оборудования.

Национальный банк снова приостановил работу сектора и рекомендует усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране. На улицах появились мародеры, в этой связи сейчас создаются народные дружины, задача которых поддержать порядок и по возможности защищать от погромов магазины и торговые точки.

6 октября глава Кабинета министров страны ушел в отставку. Временным исполняющим обязанности премьера стал Садыр Жапаров, освобожденный вчера из заключения. 13 политических партий объединились и создали Координационный совет, который намерен сформировать новое правительство народного доверия.