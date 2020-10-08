В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами

Правоохранители Брюсселя применили водометы для разгона акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек, несогласных с политикой Евросоюза по ситуации в Нагорном Карабахе, собрались в центре города. Активисты блокировали дороги, использовали дымовые шашки и не соблюдали социальную дистанцию.

Призывы полиции освободить проезжую часть не были услышаны. Чтобы восстановить порядок, правоохранителям пришлось пойти на крайние меры. Для разгона толпы применили водометы и газовые баллончики.