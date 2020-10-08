В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами

Правоохранители Брюсселя применили водометы для разгона акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители Брюсселя применили водометы для разгона акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько тысяч человек, несогласных с политикой Евросоюза по ситуации в Нагорном Карабахе, собрались в центре города. Активисты блокировали дороги, использовали дымовые шашки и не соблюдали социальную дистанцию.
Призывы полиции освободить проезжую часть не были услышаны. Чтобы восстановить порядок, правоохранителям пришлось пойти на крайние меры. Для разгона толпы применили водометы и газовые баллончики.
Столкновениями с полицией завершились массовые протесты в Израиле. В Тель-Авиве и Иерусалиме тысячи людей протестовали против введения карантина. На действия агрессивной толпы стражам порядка пришлось дать жесткий ответ. В ход пошли дубинки, газ, задействовали конную полицию. Несколько десятков человек задержаны.