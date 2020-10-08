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В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами

08 октября 2020 12:52
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Правоохранители Брюсселя применили водометы для разгона акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами-1

Несколько тысяч человек, несогласных с политикой Евросоюза по ситуации в Нагорном Карабахе, собрались в центре города. Активисты блокировали дороги, использовали дымовые шашки и не соблюдали социальную дистанцию.

В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами-4

Призывы полиции освободить проезжую часть не были услышаны. Чтобы восстановить порядок, правоохранителям пришлось пойти на крайние меры. Для разгона толпы применили водометы и газовые баллончики.

В Бельгии несогласных с политикой ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе разгоняли водомётами-7

Столкновениями с полицией завершились массовые протесты в Израиле. В Тель-Авиве и Иерусалиме тысячи людей протестовали против введения карантина. На действия агрессивной толпы стражам порядка пришлось дать жесткий ответ. В ход пошли дубинки, газ, задействовали конную полицию. Несколько десятков человек задержаны.

# Акции протеста # Фотофакт

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