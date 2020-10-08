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ООН готова оказать Кыргызстану содействие для стабилизации обстановки в стране

08 октября 2020 12:23
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Новости Кыргызстана. ООН заявляет о готовности оказать необходимую помощь Кыргызстану для стабилизации общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волнения и беспорядки в стране не прекращаются. Самая напряженная ситуация в Бишкеке.

ООН готова оказать Кыргызстану содействие для стабилизации обстановки в стране-1

Замглавы Совета безопасности Кыргызстана сообщил, что страна временно закроет свои границы до нормализации обстановки. Правительство возобновило работу, однако пока никаких мер по наведению порядка в протестующих городах не принято. Медики сообщают о растущем числе пострадавших. За помощью обратились уже более 1 000 человек. Из них около 200 были госпитализированы.

ООН готова оказать Кыргызстану содействие для стабилизации обстановки в стране-4

Напомним, вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд административных зданий и выпустили из СИЗО бывшего президента, экс-премьера и ряд других политиков.

# Акции протеста # Фотофакт

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