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В Кыргызстане около тысячи человек пострадали за первые два дня протестов

08 октября 2020 07:07
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Новости Кыргызстана. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват государственных должностей. Представители проигравших парламентские выборы партий объявляют себя мэрами, руководителями министерств и департаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане около тысячи человек пострадали за первые два дня протестов-1

Политическая нестабильность пагубно сказалась и на крупнейших предприятиях страны. Так, частично сожжены и разграблены золотые рудники Джеруй. Захвачено и самое крупное в республике угольное месторождение. По утверждению местных СМИ, отношение к этому имеют организованные преступные группировки.

В Кыргызстане около тысячи человек пострадали за первые два дня протестов-4

Фактически парализован банковский сектор. Не работают коммерческие финансовые организации, отключена система платежей, позволяющая выводить деньги из страны. Растет и число пострадавших – около тысячи человек за первые два дня протестов.

Обеспокоенность по этому поводу уже выразил генеральный секретарь ООН. Антониу Гутерриш отметил, что Организация Объединенных Наций готова поддержать усилия по поиску мирного урегулирования сложившейся ситуации.

# Акции протеста # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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