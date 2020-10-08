Вторая волна коронавируса в мире: какие страны бьют весенние антирекорды?
Мир захлестнула вторая волна коронавируса. Количество инфицированных продолжает расти повсеместно – Европа, Азия, Америка. То и дело страны бьют весенние антирекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на 8 октября, COVID-19 в мире заражены более 36 миллионов человек.
Так, на европейском континенте особо отметилась Латвия. У наших западных соседей сейчас самый большой прирост заболеваемости COVID-19 – 172 %. Красный код во Франции. На минувших выходных всего за один день в стране было зафиксировано без малого 17 тысяч новых случаев заражения.
Повод для беспокойства дает и Британия. Эта страна на данный момент является худшим очагом вируса в Европе с точки зрения общего числа жертв – свыше 42 тысяч.
С новой силой коронавирусная инфекция накрыла также Бельгию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Чехию, Грецию, Нидерланды, Сербию, Словакию и Словению. Штормит и на востоке. В России число заразившихся за сутки практически достигло майского максимума. Похожая ситуация и у наших южных соседей – украинцев.
Очевидный прирост есть и в Беларуси. Как сообщили в Минздраве, ко второй волне медики готовы.
Беларусь готова ко второй волне коронавируса. Ситуацию с заболеваемостью обсудят у Президента 8 октября (читайте здесь).