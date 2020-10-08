Вторая волна коронавируса в мире: какие страны бьют весенние антирекорды?

Мир захлестнула вторая волна коронавируса. Количество инфицированных продолжает расти повсеместно – Европа, Азия, Америка. То и дело страны бьют весенние антирекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на 8 октября, COVID-19 в мире заражены более 36 миллионов человек.

Так, на европейском континенте особо отметилась Латвия. У наших западных соседей сейчас самый большой прирост заболеваемости COVID-19 – 172 %. Красный код во Франции. На минувших выходных всего за один день в стране было зафиксировано без малого 17 тысяч новых случаев заражения.

Повод для беспокойства дает и Британия. Эта страна на данный момент является худшим очагом вируса в Европе с точки зрения общего числа жертв – свыше 42 тысяч.