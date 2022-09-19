Новости Кыргызстана. В Кыргызстане объявили траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном. Соответствующий указ подписал президент государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустят государственные флаги Кыргызстана. А местным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, в начале прошлой недели на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. В общей сложности в результате столкновений погибли около 100 человек, более 150 пострадали.