Прямой эфир

Венгрия может лишиться финансирования от ЕС

19 сентября 2022 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вслед за Польшей. Венгрия может лишиться финансирования от ЕС. Речь идет о миллиардах евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия может лишиться финансирования от ЕС-1

Рекомендацию о приостановки траншей озвучил еврокомиссар по бюджету. Он предложил заблокировать 7,5 миллиарда евро помощи Венгрии из-за проблем с управлением финансами и отступлений страны, по мнению Европарламента, от принципов демократии. А на разрешение возникших проблем Будапешту дали около месяца.

Стоит отметить, что ранее несколько фракций Европарламента уже предлагали ограничить финансирование Венгрии. Тогда Еврокомиссия обвинила венгерские власти в нарушении принципа верховенства права.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи
19 сентября 2022 06:25

ЮНИСЕФ: миллионы детей в Пакистане нуждаются в помощи

«Мы можем стать их адвокатом в ШОС». Сможет ли Беларусь приблизить страны Латинской Америки к организации?
18 сентября 2022 20:05

«Мы можем стать их адвокатом в ШОС». Сможет ли Беларусь приблизить страны Латинской Америки к организации?

В Молдове запустили сайт по поиску дров для населения
18 сентября 2022 19:38

В Молдове запустили сайт по поиску дров для населения