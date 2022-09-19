Вслед за Польшей. Венгрия может лишиться финансирования от ЕС. Речь идет о миллиардах евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекомендацию о приостановки траншей озвучил еврокомиссар по бюджету. Он предложил заблокировать 7,5 миллиарда евро помощи Венгрии из-за проблем с управлением финансами и отступлений страны, по мнению Европарламента, от принципов демократии. А на разрешение возникших проблем Будапешту дали около месяца.

Стоит отметить, что ранее несколько фракций Европарламента уже предлагали ограничить финансирование Венгрии. Тогда Еврокомиссия обвинила венгерские власти в нарушении принципа верховенства права.