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Страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян

19 сентября 2022 08:21
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Наглядный пример действия запретов и санкций. Россияне с шенгенскими визами больше не смогут въезжать в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян-1

19 сентября в силу вступило соответствующие постановление. Запрет касается даже тех виз, которые были выданы третьими странами. Однако есть несколько исключений, например, поездки членов семей, обладателей видов на жительство, дипломатов и ряда других категорий граждан.

Новый запрет уже прокомментировали в ООН. Как заявил генсек организации, визовые ограничения для россиян в Европе – не очень хорошая идея.

# Международная политика # Фотофакт

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