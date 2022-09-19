Страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян

Наглядный пример действия запретов и санкций. Россияне с шенгенскими визами больше не смогут въезжать в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября в силу вступило соответствующие постановление. Запрет касается даже тех виз, которые были выданы третьими странами. Однако есть несколько исключений, например, поездки членов семей, обладателей видов на жительство, дипломатов и ряда других категорий граждан.

Новый запрет уже прокомментировали в ООН. Как заявил генсек организации, визовые ограничения для россиян в Европе – не очень хорошая идея.