Минимум 55 человек стали жертвами обрушившегося на Японию тайфуна

Новости Японии. В результате тайфуна в Японии погибли минимум 55 человек. Еще около 8 тысяч местных жителей получили рекомендации об эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун сопровождается сильным ветром и проливными дождями. В результате более 300 тысяч домов остались без электричества. Отмечаются повреждения инфраструктуры. Отменено свыше 800 рейсов самолетов, некоторых поездов и паромов. Согласно прогнозам метеорологов, во многих районах есть вероятность повышения уровня рек. Местные власти предупредили о возможных наводнениях и оползнях.