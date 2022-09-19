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Минимум 55 человек стали жертвами обрушившегося на Японию тайфуна

19 сентября 2022 07:57
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Новости Японии. В результате тайфуна в Японии погибли минимум 55 человек. Еще около 8 тысяч местных жителей получили рекомендации об эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум 55 человек стали жертвами обрушившегося на Японию тайфуна -1

Тайфун сопровождается сильным ветром и проливными дождями. В результате более 300 тысяч домов остались без электричества. Отмечаются повреждения инфраструктуры. Отменено свыше 800 рейсов самолетов, некоторых поездов и паромов. Согласно прогнозам метеорологов, во многих районах есть вероятность повышения уровня рек. Местные власти предупредили о возможных наводнениях и оползнях.

# Природные катаклизмы # Новости Японии # Фотофакт

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