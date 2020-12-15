В Кыргызстане начался предвыборный агитационный период. Президента страны будут выбирать 10 января

Новости Кыргызстана. Предвыборный агитационный период стартует в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 января в стране пройдут досрочные президентские выборы. На главный пост претендуют 18 кандидатов. Среди них политические активисты и бизнесмены.