В Кыргызстане начался предвыборный агитационный период. Президента страны будут выбирать 10 января

Новости Кыргызстана. Предвыборный агитационный период стартует в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 января в стране пройдут досрочные президентские выборы.
На главный пост претендуют 18 кандидатов. Среди них политические активисты и бизнесмены.
Отметим, заявление в Центризбирком подали 63 человека. Однако до стадии регистрации дошла лишь малая часть. Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства. Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.