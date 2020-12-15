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В Кыргызстане начался предвыборный агитационный период. Президента страны будут выбирать 10 января

15 декабря 2020 12:29
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Новости Кыргызстана. Предвыборный агитационный период стартует в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 января в стране пройдут досрочные президентские выборы.

На главный пост претендуют 18 кандидатов. Среди них политические активисты и бизнесмены.

В Кыргызстане начался предвыборный агитационный период. Президента страны будут выбирать 10 января-1

Отметим, заявление в Центризбирком подали 63 человека. Однако до стадии регистрации дошла лишь малая часть. Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства. Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.

В Кыргызстане начался предвыборный агитационный период. Президента страны будут выбирать 10 января-4

10 января жители должны будут не только проголосовать за нового главу государства, но и выбрать форму правления в стране: парламентскую либо президентскую республику.

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# Международная политика # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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