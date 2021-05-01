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В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура

01 мая 2021 12:47
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В Кыргызстане объявлен двухдневный национальный траур по жертвам вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. На всей территории страны приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура-1

Согласно обновленным данным, в результате столкновений погибли 33 человека, еще более 160 пострадали. В безопасные районы эвакуированы свыше 27 тысяч жителей.

В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура-4

Напомним, противостояние военных двух стран началось 29 апреля. Перестрелке предшествовал конфликт между жителями приграничных сел. Район, где все произошло, считается спорной территорией.

Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе

В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура-7

О жертвах и раненых в результате инцидента сообщили также в Таджикистане. Позже стороны договорились о прекращении огня и об урегулировании конфликта мирным путем.

В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура-10

Тем не менее 1 мая вновь поступают тревожные сообщения. По данным СМИ, обстрелу подверглось одно из сел на территории Кыргызстана. В Душанбе эту информацию опровергают.

# Международная политика # Фотофакт

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