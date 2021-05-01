В Кыргызстане 1 и 2 мая объявлены днями национального траура

В Кыргызстане объявлен двухдневный национальный траур по жертвам вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. На всей территории страны приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно обновленным данным, в результате столкновений погибли 33 человека, еще более 160 пострадали. В безопасные районы эвакуированы свыше 27 тысяч жителей.

Напомним, противостояние военных двух стран началось 29 апреля. Перестрелке предшествовал конфликт между жителями приграничных сел. Район, где все произошло, считается спорной территорией. Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе

О жертвах и раненых в результате инцидента сообщили также в Таджикистане. Позже стороны договорились о прекращении огня и об урегулировании конфликта мирным путем.