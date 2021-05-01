В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня

Православный мир готовится к встрече Пасхи. Сегодня – Великая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Православный мир готовится к встрече Пасхи. Сегодня – Великая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне важнейшего религиозного праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня – символа нерукотворного света Воскресения Христова.
Обычно ради этого в Иерусалим съезжаются сотни паломников из разных уголков планеты. Однако второй год подряд в традицию вмешивается пандемия. В этот раз в храм пустили всего около 2,5 тысячи человек вместо привычных 9 тысяч.
Благодатный огонь ждут с трепетом и волнением. Считается, что в первые минуты он наделен исцеляющей силой и не обжигает. Несмотря на карантинные ограничения, Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь. Спецрейсом его доставят и в Минск.