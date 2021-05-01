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В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня

01 мая 2021 11:36
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Православный мир готовится к встрече Пасхи. Сегодня – Великая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня-1

Накануне важнейшего религиозного праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня – символа нерукотворного света Воскресения Христова.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня-4

Обычно ради этого в Иерусалим съезжаются сотни паломников из разных уголков планеты. Однако второй год подряд в традицию вмешивается пандемия. В этот раз в храм пустили всего около 2,5 тысячи человек вместо привычных 9 тысяч.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня-7

Благодатный огонь ждут с трепетом и волнением. Считается, что в первые минуты он наделен исцеляющей силой и не обжигает. Несмотря на карантинные ограничения, Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь. Спецрейсом его доставят и в Минск.

# Пасха # Фотофакт

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