В храме Гроба Господня в Иерусалиме православные ожидают схождения Благодатного огня

Православный мир готовится к встрече Пасхи. Сегодня – Великая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне важнейшего религиозного праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня – символа нерукотворного света Воскресения Христова.

Обычно ради этого в Иерусалим съезжаются сотни паломников из разных уголков планеты. Однако второй год подряд в традицию вмешивается пандемия. В этот раз в храм пустили всего около 2,5 тысячи человек вместо привычных 9 тысяч.