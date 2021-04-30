Прямой эфир

Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе

30 апреля 2021 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта мирным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе-1

В течение дня стороны отведут войска от линии границ. Утром 30 апреля в районе одного из КПП вновь вспыхнуло небольшое столкновение погранотрядов. Сейчас момент ситуация под контролем.

Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе-4

Накануне на границе двух стран произошла перестрелка между военными. В результате конфликта с обеих сторон погибли порядка 20 человек, еще более 150 пострадали.

Из-за приграничного конфликта Кыргызстана и Туркменистана погибли 13 человек, в их числе ребёнок

Из зоны столкновений в безопасные районы эвакуированы более 2,5 тысячи жителей Кыргызстана.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ
30 апреля 2021 09:54

Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ

В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва
30 апреля 2021 09:50

В Миссури горит химический завод. Есть опасность взрыва

Из-за приграничного конфликта Кыргызстана и Туркменистана погибли 13 человек, в их числе ребёнок
30 апреля 2021 09:45

Из-за приграничного конфликта Кыргызстана и Туркменистана погибли 13 человек, в их числе ребёнок