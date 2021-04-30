Кыргызстан и Таджикистан договорились об урегулировании конфликта на границе

Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта мирным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение дня стороны отведут войска от линии границ. Утром 30 апреля в районе одного из КПП вновь вспыхнуло небольшое столкновение погранотрядов. Сейчас момент ситуация под контролем.

Накануне на границе двух стран произошла перестрелка между военными. В результате конфликта с обеих сторон погибли порядка 20 человек, еще более 150 пострадали.

Из-за приграничного конфликта Кыргызстана и Туркменистана погибли 13 человек, в их числе ребёнок

Из зоны столкновений в безопасные районы эвакуированы более 2,5 тысячи жителей Кыргызстана.