Очевидец трагедии на горе Мерон в Израиле: через полчаса всё выглядело так, как будто это место подрыва террориста-смертника

Новости Израиля. 2 мая объявлено национальным днем траура в Израиле в связи с трагедией на горе Мерон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время религиозного праздника обрушилась трибуна. 44 человека погибли. Еще порядка 150 получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

В первом массовом мероприятии с момента отмены карантина в стране участвовали около 100 тысяч жителей. Обрушение конструкции произошло в разгар праздника и вызвало сильнейшую панику. Люди, пытаясь покинуть стадион, направились к выходу по узкому коридору. Друг за другом они падали на землю и погибали под ногами других.

Я был там, когда это произошло. Несколько медработников начали бежать, а затем возник какой-то беспорядок. Полиция, крики, большой беспорядок. И через полчаса все выглядело так, как будто это место подрыва террориста-смертника. Многих людей выносили на носилках.