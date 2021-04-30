По делу о захвате Капитолия обвинения предъявлены более чем 430 гражданам

Новости США. В США продолжается расследование захвата Капитолия, произошедшего в январе 2021 года. Обвинения уже предъявлены более чем 430 задержанным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом цифра не окончательная, рассматриваются дела еще нескольких сотен человек. Известно, что нарушения задержанных носят различный характер. Часть из них обвиняется во «внутреннем терроризме».