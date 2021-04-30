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По делу о захвате Капитолия обвинения предъявлены более чем 430 гражданам

30 апреля 2021 15:51
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Новости США. В США продолжается расследование захвата Капитолия, произошедшего в январе 2021 года. Обвинения уже предъявлены более чем 430 задержанным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу о захвате Капитолия обвинения предъявлены более чем 430 гражданам-1

При этом цифра не окончательная, рассматриваются дела еще нескольких сотен человек. Известно, что нарушения задержанных носят различный характер. Часть из них обвиняется во «внутреннем терроризме».

По делу о захвате Капитолия обвинения предъявлены более чем 430 гражданам-4

Напоминаем: сотни сторонников Дональда Трампа пошли штурмом на здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов и победы демократа Джо Байдена. В результате беспорядков и столкновений погибли пять человек. В том числе сотрудник полиции и демонстрантка, которую внутри здания застрелил правоохранитель.

# США # Джо Байден # Фотофакт

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