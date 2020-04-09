Откроются школы и заработают магазины: в Европе хотят ослабить карантин

Новости мира. Пять европейских стран – Австрия, Чехия, Дания, Норвегия и Швейцария – планируют ослабить карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения рассказал, когда прогнозируется пик коронавируса в Беларуси





Планируется поэтапное восстановление экономик этих стран. Так, в Австрии составлен график поочередного открытия магазинов. Чехия отменяет ограничения на поездки для граждан. С 14 апреля в дополнение к продуктовым магазинам и аптекам откроются торговые объекты по продаже велосипедов и товаров для хобби.