Откроются школы и заработают магазины: в Европе хотят ослабить карантин
Новости мира. Пять европейских стран – Австрия, Чехия, Дания, Норвегия и Швейцария – планируют ослабить карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Планируется поэтапное восстановление экономик этих стран. Так, в Австрии составлен график поочередного открытия магазинов. Чехия отменяет ограничения на поездки для граждан. С 14 апреля в дополнение к продуктовым магазинам и аптекам откроются торговые объекты по продаже велосипедов и товаров для хобби.
В Дании с 15 апреля возобновят работу детские сады и школы, что позволит многим родителям вернуться на работу. В период с 20 по 27 апреля откроются детские сады в Норвегии, а затем вернутся к занятиям школьники с первого по четвертый классы.
В Швейцарии ослабить карантинные меры планируют с 26 апреля.