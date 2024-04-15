В Курганской области России эвакуируют жителей. Вода поднимается с каждым часом

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднимается с каждым часом. В регионе эвакуируют жителей более 20 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели продолжают возведение дамб. Развернуты десятки пунктов временного размещения. Во избежание несчастных случаев и аварий электричество и газ в регионе будут отключаться.

Что касается Орска, который одним из первых столкнулся с затоплениями, он постепенно возвращается к привычной жизни.