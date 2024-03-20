В Кремле прокомментировали заявления Макрона о вводе военных в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в течение нескольких недель действующий президент Франции Эммануэль Макрон остается последовательным в своих упоминаниях о намерении отправки воинских контингентов в Украину, пишет ТАСС.

Песков считает маловероятным, что в данном случае речь может идти о двусмысленности в переводе, ведь тезис Макрона неоднозначно воспринимается в ряде других стран Европы. Москва продолжит внимательное наблюдение за данным вопросом, отметил пресс-секретарь президента России.