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В Кремле прокомментировали заявления Макрона о вводе военных в Украину

20 марта 2024 13:51
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в течение нескольких недель действующий президент Франции Эммануэль Макрон остается последовательным в своих упоминаниях о намерении отправки воинских контингентов в Украину, пишет ТАСС.

Песков считает маловероятным, что в данном случае речь может идти о двусмысленности в переводе, ведь тезис Макрона неоднозначно воспринимается в ряде других стран Европы. Москва продолжит внимательное наблюдение за данным вопросом, отметил пресс-секретарь президента России.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Эммануэль Макрон

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