США и НАТО начали разработку технологии ментального доминирования

США совместно с НАТО ведут разработку технологии ментального доминирования, пишет РИА Новости со ссылкой на советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого.

Ильницкий разъяснил, что военными специалистами США и Североатлантического альянса ведется работа по формированию ментального театра военных действий, где они намерены применить принципиально новое вооружение «точечного и массового поражения противника».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский подчеркнул, что основные инструменты, которые США применяют в борьбе за свое превосходство на ментальном театре военных действий – деградация и безответственность, искусственно укореняемые в государствах и обществах, являющихся целью агрессии.