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В Кремле пригрозили последствиями за использование активов РФ

20 марта 2024 12:55
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование российских активов нанесет вред экономике и репутации стран Европы, пишет РИА Новости.

Ранее главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем было направил на рассмотрение стран ЕС предложение, подразумевающее использование доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву.

Песков подчеркнул, что лица, которые примут участие в принятии данных решений, а также страны, которые это будут решать, перейдут в разряд объектов судебного преследования на десятки лет.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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