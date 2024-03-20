В Кремле пригрозили последствиями за использование активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование российских активов нанесет вред экономике и репутации стран Европы, пишет РИА Новости.

Ранее главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем было направил на рассмотрение стран ЕС предложение, подразумевающее использование доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву.

Песков подчеркнул, что лица, которые примут участие в принятии данных решений, а также страны, которые это будут решать, перейдут в разряд объектов судебного преследования на десятки лет.