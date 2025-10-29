Прямой эфир

В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград

29 октября 2025 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград-0

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ознакомились с заявлением Вильнюса об ограничении транзита в Калининград, пишет РИА Новости.

Литовской стороной ранее сообщалось о намерении на долгий промежуток времени закрыть КПП с Беларусью, а также препятствовать транзиту в Калининград. Как объясняет Вильнюс, меры связаны с заходами метеозондов в пространство страны.

Интернет-портал Delfi информировал, что президент Литвы намеревался 28 октября созвать межведомственное совещание.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Гитанас Науседа # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп назвал атомные удары США по Японии «небольшим конфликтом»
29 октября 2025 05:55

Трамп назвал атомные удары США по Японии «небольшим конфликтом»

В Кении при крушении пассажирского самолёта погибли 11 человек
29 октября 2025 05:52

В Кении при крушении пассажирского самолёта погибли 11 человек

В США были задержаны более 10 тыс. авиарейсов из-за шатдауна
29 октября 2025 05:50

В США были задержаны более 10 тыс. авиарейсов из-за шатдауна