В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ознакомились с заявлением Вильнюса об ограничении транзита в Калининград, пишет РИА Новости.

Литовской стороной ранее сообщалось о намерении на долгий промежуток времени закрыть КПП с Беларусью, а также препятствовать транзиту в Калининград. Как объясняет Вильнюс, меры связаны с заходами метеозондов в пространство страны.

Интернет-портал Delfi информировал, что президент Литвы намеревался 28 октября созвать межведомственное совещание.

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