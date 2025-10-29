В Кении при крушении пассажирского самолёта погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Кении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере 11 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Кении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном это иностранные туристы, которые направлялись в национальный заповедник. Лайнер упал в холмистой местности, покрытой густыми лесами. Обломки самолета нашли через несколько часов после падения. Причины катастрофы выясняются. По одной из версий, она произошла из-за плохих погодных условий.