В США были задержаны более 10 тыс. авиарейсов из-за шатдауна

В США произошел массовый сбой в воздушном движении. По всей стране были задержаны более 10 тысяч авиарейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В США произошел массовый сбой в воздушном движении. По всей стране были задержаны более 10 тысяч авиарейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стал шатдаун. Из-за того, что демократы не хотят подписывать бюджет, предложенный республиканцами, без зарплаты оказались около 15 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности. Многие из них отказались работать.