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В США были задержаны более 10 тыс. авиарейсов из-за шатдауна

29 октября 2025 05:50
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В США произошел массовый сбой в воздушном движении. По всей стране были задержаны более 10 тысяч авиарейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США были задержаны более 10 тыс. авиарейсов из-за шатдауна-2

Причиной стал шатдаун. Из-за того, что демократы не хотят подписывать бюджет, предложенный республиканцами, без зарплаты оказались около 15 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности. Многие из них отказались работать. 

# США

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