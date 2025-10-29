Трамп назвал атомные удары США по Японии «небольшим конфликтом»

Президент США Дональд Трамп высказался про отношения Америки и Японии в прошлом и в настоящее время, пишет ТАСС.

Япония и США – самые близкие друзья и партнеры, заявил Трамп, выступая в Токио во время встречи с представителями деловых кругов обеих стран.

«Это удивительно, что с Японией у нас был небольшой конфликт», – отметил американский лидер, говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки 1945 года. Глава Белого дома также добавил, что Токио и Вашингтон объединяет приверженность свободе и демократии.

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