В Кремле подтвердили информацию о подготовке телефонного разговора президентов России и США. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Дональд Трамп планируют выйти на связь уже 18 марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что же касается тем, которые будут затрагивать главы государств, то официальный представитель Кремля отказался сообщать подробности. По его словам, содержание разговора двух президентов заранее не раскрывается. Напомним, ранее глава Белого дома заявлял, что созвонится со своим российским коллегой 18 марта. Он также отмечал, что в ходе беседы намерен обсудить вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями. Кроме того, Трамп подчеркнул, что считает «очень хорошими» шансы на успешное урегулирование украинского конфликта.