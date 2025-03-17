В Британии урежут социальные программы и выплаты на фоне бюджетного дефицита и военных расходов

А вот британцам похвастать нечем. Рост бюджетного дефицита и военных расходов понижают их уровень жизни. В правительстве предупредили, что из-за сложившейся экономической ситуации вынуждены урезать социальные программы и выплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, пособия по безработице, инвалидности, доплаты за лекарства и ряд других.

Нововведение затронет более миллиона жителей королевства, и, по данным благотворительных организаций, несколько десятков тысяч из них могут оказаться за чертой бедности. Кроме того, британцам в ближайшее время пообещали повысить тарифы на электричество. Решение правительства вызвало жесткую критику не только оппозиционной консервативной партии. Недовольство высказали и правящие лейбористы. Тем более, что это далеко не первый, мягко говоря, непопулярный шаг властей. Ранее миллионы пенсионеров были лишены доплат за отопление, из-за чего оказались на грани выживания. Зато у правительства находятся деньги на военные расходы. Премьер Британии пообещал довести их уровень до 2,6% от ВВП, а это порядка 80 миллиардов евро, притом что дефицит бюджета Британии сейчас составляет почти 50 миллиардов. Оплачивать планы правительства будут простые британцы.