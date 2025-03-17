По меньшей мере 36 человек погибли в результате шторма в США

Стихия охватила южные и среднезападные штаты, в том числе Алабаму, Арканзас, Миссури, Канзас, Миссисипи, Оклахому и Техас.

В США из-за урагана погибли 36 человек, сообщил президент Дональд Трамп. Об это пишет ТАСС.

В Арканзас для оказания помощи направлена Национальная гвардия. По данным AP, торнадо, пыльные бури и пожары пронеслись по территории, на которой проживают более 100 миллионов человек.