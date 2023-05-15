В Кремле отреагировали на передачу Британией Киеву новых вооружений

Предоставление нового пакета военной помощи со стороны Британии Киеву приведет к ответным действиям Российской Федерации. Такое заявление в понедельник, 15 мая, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что Москва крайне негативно воспринимает планы Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения. По его словам, такая помощь со стороны Британии никак не изменит ход СВО, но вызовет определенные действия РФ.

Как сообщалось, Британия планирует в ближайшие месяцы передать Украине сотни боевых дронов большой дальности, а также зенитно-ракетные установки, а летом намерена начать обучение украинских пилотов. Также другими государствами обсуждается вопрос передачи Киеву F-16. Ранее в Британии подтвердили передачу ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский посещает Лондон, где встречается с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

